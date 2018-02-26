Мишель Обама анонсировала выход своих мемуаров

10:44, 26 февраля 2018
Мир
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Мишель и Барак Обама / REUTERS

Книга, получившая название «Становление» («Becoming»), будет опубликована на 24 языках. 

После выхода мемуаров бывшая первая леди отправится в промотур по США и ряду зарубежных стран.

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"Написание книги стало очень личным опытом для меня. Я рассказываю о своих корнях и о том, как девушка из Саутсайда нашла свой голос. Надеюсь, мое путешествие вдохновит читателей найти в себе мужество стать теми, кем они стремятся быть. Не могу дождаться момента, чтобы поделиться своей историей", - написала Обама в Twitter.

Ранее сообщалось, что Елизавета II сменила поставщика нижнего белья из-за скандальных мемуаров.

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Теги: #мемуары Мишель Обамы#мемуары Обамы