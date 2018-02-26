Мишель Обама анонсировала выход своих мемуаров
10:44, 26 февраля 2018Мир
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После выхода мемуаров бывшая первая леди отправится в промотур по США и ряду зарубежных стран.
Мишель и Барак Обама / REUTERS
Бывшая первая леди США Мишель Обама представит публике свои мемуары 13 ноября 2018 года.
Книга, получившая название «Становление» («Becoming»), будет опубликована на 24 языках.
После выхода мемуаров бывшая первая леди отправится в промотур по США и ряду зарубежных стран.
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"Написание книги стало очень личным опытом для меня. Я рассказываю о своих корнях и о том, как девушка из Саутсайда нашла свой голос. Надеюсь, мое путешествие вдохновит читателей найти в себе мужество стать теми, кем они стремятся быть. Не могу дождаться момента, чтобы поделиться своей историей", - написала Обама в Twitter.
Ранее сообщалось, что Елизавета II сменила поставщика нижнего белья из-за скандальных мемуаров.
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