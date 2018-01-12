Королевское белье: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья из-за скандальных мемуаров

Королева Великобритании Елизавета II лишила королевского ордена фирму Rigby & Peller, которая поставляла ей нижнее белье.

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Причиной такого решения стала автобиография бывшей владелицы фирмы, в которой она рассказывала детали посещения Букингемского дворца и работы с монаршей семьей, сообщает BBC.

Автор книги Джун Кентон рассказала изданию, что она "глубоко опечалена таким решением". Она отметила, что в книге не было ничего, что могло бы расстроить королевскую семью и это только "милая история корсетьерки".

"Я только говорила, что ходила туда (в Букингемский дворец - УНИАН), а не что там происходило. Я никогда не говорила о том, что делала с ней (Елизаветой II - УНИАН), или с Королевой-матерью или принцессой Маргаритой", - рассказала Кентон.

Она также заявила, что не собирается устраивать разборки с Букингемским дворцом и она очень опечалена тем, что книга им не понравилась.