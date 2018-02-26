Израиль выявил ошибку пилотов сбитого сирийской системой ПВО истребителя F-16

Генштаб Армии обороны Израиля опубликовал результаты расследования крушения истребителя F-16, сбитого сирийскими ПВО 10 февраля.

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Израиля был сбит сирийскими ПВО 10 февраля из-за «профессиональной ошибки» пилотов.

Как передает РБК, об этом говорится в результатах расследования, опубликованных на сайте Генштаба Армии обороны Израиля.

Читайте такжеВ Сирии подбили самолет войск Асада, судьба пилота неизвестна (фото)«При напряженном выборе между успешным выполнением задания и собственным выживанием профессиональный экипаж ошибся, не защитив себя по мере необходимости. Его [экипажа] действия не соответствовали порядку приоритетов, определяемых ракетной угрозой, под которой он находился», — сказано в сообщении.

Как отметили эксперты, бойцы при этом приняли верное решение, катапультировавшись из самолета.

Как сообщал УНИАН, запущенный с территории Сирии беспилотник был сбит армией Израиля 10 февраля. Тель-Авив воспринял это как нарушение воздушного пространства, заявив, что беспилотник принадлежал иранским ВВС. В ответ армия Израиля направила свои самолеты к Сирии и нанесла несколько авиаударов по «иранским системам управления беспилотниками». Однако при атаке израильских самолетов в Сирии сработала система ПВО: ей удалось сбить один израильский истребитель F-16. Двум его пилотам удалось катапультироваться.