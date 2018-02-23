Во время встречи Трампа с премьером Австралии женщина за рулем врезалась в забор Белого дома

В это время президент США Дональд Трамп был в Белом доме, где проводил встречу с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом.

Секретная служба США сообщила, что 23 февраля женщина за рулем врезалась автомобилем в оградительный барьер у Белого дома в Вашингтоне, ее задержали.

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«Ни один сотрудник правоохранительных органов не был ранен во время инцидента с участием транспортного средства, врезавшегося в барьер у Белого дома», – говорится в сообщении службы в Twitter, передает Радио Свобода.

Резиденцию американского президента после инцидента оцепили, выстрелов не было. В это время президент США Дональд Трамп был в Белом доме, где проводил встречу с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом.

Случаи, когда посторонние лица пытаются проникнуть на территорию Белого дома, происходят периодически. Чтобы этому помешать, работает Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства.