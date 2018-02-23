Трамп предложил ввести уже существующую систему оценки фильмов

Сначала во время обсуждения путей предотвращения дальнейших массовых убийств, президент возложил ответственность на компьютерные игры, но потом переключился на Голливуд

Президент США Дональд Трамп предложил ввести отдельную оценку для фильмов со сценами насилия.

Как пишет The Daily Beast, сначала во время обсуждения путей предотвращения дальнейших массовых убийств, президент возложил ответственность на компьютерные игры, но потом переключился на Голливуд.

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«Вы видите эти фильмы, какие они жестокие. И все еще дети могут их посмотреть, если в фильме нет сцен секса, но есть убийства. Это еще одна вещь, которую стоит обсудить», — заявил Трамп.

По его словам, нужно подумать о введении рейтинга для подобного кино.

Издание уточняет, что неизвестно, в курсе ли Трамп, что Американская ассоциация кинокомпаний уже оценивает фильмы на основе сексуального или насильственного контента.

Ранее СМИ показали шпаргалку Трампа для беседы со школьниками.