Убийство 17 человек в школе во Флориде: полицейский стоял у здания и не вмешивался

По словам шерифа, вооруженный полицейский должен был зайти в школу и уничтожить убийцу.

Вооруженный охранник школы во Флориде, где на прошлой неделе нападавший убил 17 человек, стоял у здания во время стрельбы и не вмешивался. Он ушел в отставку после того, как его отстранили от обязанностей, сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл.

Как передает Би-би-си, шериф сказал, что на видеозаписи видно, как полицейский подходит к зданию школы спустя полторы минуты после того, как прозвучали первые выстрелы. Но вместо того, чтобы войти внутрь, он в течение четырех минут остается снаружи и ничего не предпринимает. Стрельба продолжалась шесть минут.

Читайте такжеТрамп предложил вооружить школьных учителей, чтоб избежать подобных стрельбе во Флориде случаевНа вопрос, как должен был поступить охранник, шериф ответил: "Зайти в школу, бросить вызов убийце, уничтожить убийцу".

Уволившийся охранник пока не давал публично никаких комментариев. Он входил в штат школы и отвечал за безопасность и предотвращение преступности в школе. В США насчитывается от 14 тысяч до 20 тысяч таких охранников, все они полицейские. Петерсон работал в школе имени Марджори Стоунман Дуглас во Флориде с 2009 года, сообщают местные СМИ.

17 человек погибли во время вооруженного нападения на школу, когда 19-летний бывший ученик школы Николас Круз открыл стрельбу из винтовки 14 февраля. Сейчас он находится под арестом. Известно, что ранее он был исключен из школы за нарушение дисциплины.

Как сообщал УНИАН, в ноябре минувшего года душевнобольной Девин Келли открыл стрельбу по прихожанам баптистской церкви в Техасе и убил 26 человек. Живший по соседству мужчина стрелял в него и ранил, а затем после погони злоумышленник съехал в кювет и покончил с собой.