Макрон сыграет в музыкальной сказке "Петя и Волк"

Зрителями постановки станут школьники, дети, страдающие различными заболеваниями, и сотрудники президентского дворца.

Французский президент Эммануэль Макрон примет участие в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк", постановка которой будет представлена в Елисейском дворце.

Об этом сообщает телеканал BFM TV. Мероприятие состоится 1 марта. Зрителями постановки станут школьники, дети, страдающие различными заболеваниями, и сотрудники президентского дворца.

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Музыкальное сопровождение постановки обеспечит оркестр Республиканской гвардии Франции, сам президент выступит в роли рассказчика, а супруга Макрона Брижит принимет участие в составлении списка гостей.

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