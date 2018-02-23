Макрон сыграет в музыкальной сказке "Петя и Волк"

13:10, 23 февраля 2018
Мир
114 0
Эммануэль Макрон / REUTERS

Об этом сообщает телеканал BFM TV. Мероприятие состоится 1 марта. Зрителями постановки станут школьники, дети, страдающие различными заболеваниями, и сотрудники президентского дворца.

Читайте такжеДженнифер Лоуренс заявила об уходе из кино

Музыкальное сопровождение постановки обеспечит оркестр Республиканской гвардии Франции, сам президент выступит в роли рассказчика, а супруга Макрона Брижит принимет участие в составлении списка гостей.

Ранее с миллиардером Биллом Гейтсом произошел конфуз на популярном телешоу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Макрон сыграет в сказке#Петя и Волк Макрон