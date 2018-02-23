Макрон сыграет в музыкальной сказке "Петя и Волк"
13:10, 23 февраля 2018
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Зрителями постановки станут школьники, дети, страдающие различными заболеваниями, и сотрудники президентского дворца.
Эммануэль Макрон / REUTERS
Французский президент Эммануэль Макрон примет участие в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк", постановка которой будет представлена в Елисейском дворце.
Об этом сообщает телеканал BFM TV. Мероприятие состоится 1 марта. Зрителями постановки станут школьники, дети, страдающие различными заболеваниями, и сотрудники президентского дворца.
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Музыкальное сопровождение постановки обеспечит оркестр Республиканской гвардии Франции, сам президент выступит в роли рассказчика, а супруга Макрона Брижит принимет участие в составлении списка гостей.
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