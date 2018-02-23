С миллиардером Биллом Гейтсом произошел конфуз на популярном телешоу (видео)

Компьютерный магнат не знает, сколько стоят самые популярные продукты.

Американский миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары.

Читайте такжеСупруга Била Гейтса жалуется, что муж не разрешает ей купить iPhone

Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес", пишут западные СМИ.

Миллиардер не справился с вопросом о стоимости товаров для дома в американских супермаркетах. Биллу Гейтсу показали пять популярных среди американцев продуктов, в частности, рисовую смесь, сырную тарелку и зубную нить, а потом попросили угадать цены. Миллиардер называл суммы, значительно превышающие их реальную стоимость. Когда ему назвали их реальную стоимость, Гейтс очень удивился таким низким ценам в супермаркетах.

Как сообщал УНИАН, Билл Гейтс сыграет в «Теории большого взрыва».