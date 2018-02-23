С миллиардером Биллом Гейтсом произошел конфуз на популярном телешоу (видео)

12:24, 23 февраля 2018
Курьёзы
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Билл Гейтс / REUTERS

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Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес", пишут западные СМИ.

Миллиардер не справился с вопросом о стоимости товаров для дома в американских супермаркетах. Биллу Гейтсу показали пять популярных среди американцев продуктов, в частности, рисовую смесь, сырную тарелку и зубную нить, а потом попросили угадать цены. Миллиардер называл суммы, значительно превышающие их реальную стоимость. Когда ему назвали их реальную стоимость, Гейтс очень удивился таким низким ценам в супермаркетах. 

Как сообщал УНИАН, Билл Гейтс сыграет в «Теории большого взрыва».

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Теги: #Билл Гейтс оконфузился#курьез с Биллом Гейтсом