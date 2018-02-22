У Трампа обвинили Россию в расстреле мирных сирийцев

Также Вашингтон призвал Россию «соблюдать обязательства по зонам деэскалации и прекратить нападения на мирных жителей» в Сирии.

США назвали Москву и Дамаск ответственными за нападение на мирных жителей в сирийском районе Восточная Гута. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

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«США решительно осуждают нападения России и режима президента Сирии Башара Асада на мирных жителей в Восточной Гуте», - говорится в сообщении.

Также Вашингтон призвал Россию «соблюдать обязательства по зонам деэскалации и прекратить нападения на мирных жителей» в Сирии.

Доказательств причастности Москвы и Дамаска к нападению в тексте сообщения не приводится. Стало известно, что в Восточной Гуте в результате обстрела погибли более 100 мирных жителей.