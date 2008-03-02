Жириновский и Зюганов пойдут в суд... хоть и бесполезно

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который, по предварительным данным, занимает третье место на выборах президента России, намерен оспорить в суде результаты выборов.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли лидер ЛДПР подавать в суд, Жириновский ответил: «Всегда подавали – все бесполезно, и в этот раз подадим».

По его словам, на прошедших выборах наблюдатели от ЛДПР выявили ряд нарушений. «Нарушения такие же, как были 2 декабря», – сказал Жириновский журналистам в избирательном штабе партии.

Он утверждает, что осуществлялся подкуп избирателей, не составлялись протоколы, вбрасывались бюллетени, избирателей заставляли голосовать за одного из кандидатов.

Ранее адвокат КПРФ Вадим Соловьев заявил, что партия направила в Центризбирком более 200 жалоб на нарушения в ходе голосования.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также заявил, что будет обращаться в суд по фактам фальсификации выборов. «У нас есть доказательства фальсификации выборов, и мы будем обращаться в суд», - сказал Зюганов.

Газета.ру