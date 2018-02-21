Умер духовный наставник 12 президентов США
В возрасте 99 лет умер американский религиозный и общественный деятель Билли Грэм.
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Он умер в своем доме в Северной Каролине. На протяжении многих лет Грэм был духовным советником президентов США, пишет "Медуза".
Грэм автор нескольких десятков книг, выступал на телевидении, а в 1992 году в Москве собрал на проповедь более 155 тысяч человек в спортивном комплексе «Олимпийский».
Грэм был духовным советником 12 президентов США, начиная от Гарри Трумэна и заканчивая Бараком Обамой. В наиболее близких отношениях он находился с Дуайтом Эйзенхауэром, Линдоном Джонсоном и Ричардом Никсоном. Кроме того, Грэм дружил с Мартином Лютером Кингом.
Билли Грэм родился 7 ноября 1918 года. Мировую известность он приобрел после восьминедельной серии проповедей в Лос-Анджелесе в 1949 году. С тех пор он выступил с проповедями перед 215 миллионами человек в 185 странах.