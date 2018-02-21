Давнее увлечение: принц Уильям протестировал новый мотоцикл (видео)
10:20, 21 февраля 2018Мир
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Наследник британского престола выбрал новую модель, которая в базовой комплектации стоит более 21 тысячи долларов.
Давнее увлечение: принц Уильям протестировал мотоцикл во время визита на завод
Принц Уильям протестировал новый мотоцикл во время визита на завод.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Наследник британского престола выбрал новую модель, которая в базовой комплектации стоит более 21 тысячи долларов. Уильям - известный поклонник мотоспорта, но его хобби - не одобряет жена, да и времени на мотоциклы почти не остается из-за государственных и родственных обязанностей. Поэтому принц обрадовался возможности сделать круг в седле новенького мотоцикла.
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