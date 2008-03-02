Израиль не намерен сворачивать военные операции в Секторе Газа, несмотря на международное давление. Об этом заявил сегодня премьер-министр Эхуд ОЛЬМЕРТ на заседании правительства, посвященном, в том числе, обсуждению ситуации в прибрежном анклаве.

"Если в кто-то в Газе питает иллюзии о том, что перенос ракетных обстрелов в глубину израильской территории, на Ашкелон, заставит нас прекратить операции, он жестоко ошибается", - сказал премьер. "Хочу быть предельно ясным: у Израиля нет намерения хотя бы на секунду прекратить борьбу с терроризмом, и мы будем действовать в соответствии с принятым ранее планом и интенсифицировать наши решения по нанесению ударов по террористическим организациям и тем, кто дает им прикрытие и возможность действовать", - отметил он, передает ИТАР-ТАСС.

"Я слышу критику и заявления о том, что страдают гражданские люди, и что Израиль применяет чрезмерную силу. Израиль защищает своих граждан, и ничто, при всем уважении, не помешает ему их защищать. Никто не имеет права читать нам нотации о правах (человека) в тот момент, когда мы защищаемся", - подчеркнул Э.ОЛЬМЕРТ.