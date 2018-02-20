68-й Берлинский кинофестиваль: Фонд Янковского организовал бизнес-ланч

18 февраля 2018 года Фонд Игоря Янковского и Государственное агентство по вопросам кино впервые в истории Украины организовали и успешно провели бизнес-ланч для украинских и зарубежных продюсеров в рамках Co-Production Market крупнейшего в мире 68-го Берлинского кинофестиваля.

В обеденном зале Палаты депутатов Берлинского городского парламента, которая расположена в историческом здании Прусского ландтага (парламента) недалеко от известной площади Потсдамер Плац собрались более 250 продюсеров из 70 стран мира, чтобы познакомиться со своими украинскими коллегами. Co-Production Market – это специальная индустриальная программа в рамках Берлинского кинофестиваля, для работы в которой ежегодно отбирают около 600 продюсеров, имеющих опыт международного сотрудничества в производстве фильмов.

Украина так масштабно в этой программе была представлена впервые. Кроме бизнес-ланча, в котором приняли участие два десятка отечественных продюсеров, которые ищут партнеров за рубежом, глава Госкино Филип Ильенко провел для международных участников Co-Production Market презентацию возможностей Украины в области кинопроизводства.

Бизнесмен и меценат Игорь Янковский отметил, что его Фонд вот уже шестой год подряд последовательно продвигает украинское кино за рубежом.

«Несколько лет назад мы заложили хорошую традицию ежегодно проводить бизнес-ланчи «Meet Ukrainian Producers» на Каннском международном кинофестивале во Франции, которые пользуются большим успехом. И вот теперь в Германии мы впервые от имени Украины организовали встречу профессионалов на крупнейшем в мире Берлинском кинофестивале. В прежние годы мы поддерживали работу Украинского национального стенда на Европейском кинорынке, проводили Украинские вечеринки, привозили на Берлинале молодых кинематографистов. Организация бизнес-ланча на Co-Production Market – это новый шаг в сторону развития отечественной киноиндустрии, которая начала демонстрировать серьезный подъем», - подчеркнул бизнесмен и меценат Игорь Николаевич Янковский.

В связи с беспрецедентной активностью украинских кинематографистов на 68-м Берлинале, столицу Германии посетил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, который принял участие в бизнес-ланче, ознакомился с работой Украинского национального стенда на Европейском кинорынке и посетил мировую премьеру украинско-польско-македонского фильма Марыси Никитюк «Когда падают деревья».

«Впервые за годы Независимости мы получили полноценный осенний сезон кинопремьер. Все украинские ленты, вышедшие в прокат, были успешными и показали, что они могут конкурировать с зарубежными картинами. Наши фильмы собирают призы на мировых кинофестивалях. Теперь этот успех нужно закрепить и развить. Поэтому так важно привлечь внимание зарубежных продюсеров к возможностям нашего кинематографа. В Берлине мероприятие такого масштаба и важности мы проводим впервые. Проводить бизнес-ланч на Берлинале – это очень престижно, так как Co-Production Market является самым эффективным инструментом для поиска партнеров. И это не только вопрос финансового участия, но и признание нашего государства как интересного и перспективного парнера для сотрудничества», - сказал Филип Ильенко.

На 68-ом Берлинском кинофестивале Украина была представлена на Европейском кинорынке национальным стендом «#UkraineISYourDestination», организованным Госкино и Ассоциацией киноиндустрии Украины (АКУ) при поддержке отечественных кинопродюсеров. Также традиционно прошла Украинская вечеринка на Берлинале, которая вызвала огромный интерес гостей кинофестиваля.