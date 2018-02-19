НАТО: Россия провоцирует ядерную гонку

08:49, 19 февраля 2018
Мир
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Йенс Столтенберг / REUTERS

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Об этом рассказал политик в интервью Bild. «США, как один из подписантов Договора о ликвидации ракет, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены», - сказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что модернизация ядерного вооружения в России может спровоцировать другие европейские страны на разворачивание ядерной программы.

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Теги: #НАТО#ядерное оружие РФ и США