НАТО: Россия провоцирует ядерную гонку

Столтенберг отметил, что модернизация ядерного вооружения в России может спровоцировать другие европейские страны на разворачивание ядерной программы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и таким образом провоцирует новую ядерную гонку.

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Об этом рассказал политик в интервью Bild. «США, как один из подписантов Договора о ликвидации ракет, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены», - сказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что модернизация ядерного вооружения в России может спровоцировать другие европейские страны на разворачивание ядерной программы.