В районе оппозиционного митинга в Ереване слышна стрельба - Рейтер

Стрельба из стрелкового оружия произошла в субботу вечером в центре столицы Армении Ереване, в районе, где оппозиция протестует против результатов выборов, сообщает агентство Рейтер.

"Слышны звуки выстрелов и видно, как желтые и красные трассирующие пули рассекают небо", - сказала корреспондент агентства Хасмик МКРТЧАН.

По ее словам, стреляют в районе, где оппозиция проводила митинг, но кто открыл огонь, корреспондент сообщить не может.

В субботу в центре Еревана состоялся многочисленный митинг сторонников бывшего президента Армении Левона ТЕР-ПЕТРОСЯНА. Произошли стычки с сотрудниками правоохранительных органов.

После разгона митинга его участники начали строить баррикады возле посольства Франции.

Оппозиционеры не признают итоги президентских выборов в республике.

Президентом Армении на выборах 19 февраля избран действующий премьер и лидер Республиканской партии Серж САРКИСЯН.

По официальным данным ЦИК страны, он набрал 52,82% голосов. Второе место в президентской гонке занял экс-президент Левон ТЕР-ПЕТРОСЯН - у него 21,5% голосов.

Сторонники Л.ТЕР-ПЕТРОСЯНА итогов выборов не признали и с 20 февраля проводят митинги и шествия в центре Еревана, требуя назначить новые выборы, а также предоставить им прямой эфир Общественного телевидения. Накануне Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН обратился в Конституционный суд Армении с иском, оспаривающим итоги выборов.

Действующий президент Армении Роберт КОЧАРЯН готов ввести чрезвычайное положение в стране, если оппозиция будет продолжать свои массовые акции, заявил сегодня на брифинге от лица главы республики министр иностранных дел Вардан ОСКАНЯН.