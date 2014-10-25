Россия планирует строить собственные "Мистрали" без участия Франции

Об этом в субботу, 25 октября, сказал заместитель главнокомандующего Военно-морского флота РФ по вооружению контр-адмирал Виктор Бурсук в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает DW.

"Главное командование ВМФ не отказывается от самой идеи авианосцев, - отметил он. - Их строительство спланировано на рубеже 30-х и дальнейших годов, поэтому их количество будет уже конкретно определяться строительством и опытом применения головного корабля".

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Контр-адмирал также сообщил, что идет разработка облика новейшего эсминца, который ВМФ России получит в 20-х годах столетия. Он указал и на то, что программа кораблестроения до 2050 года предусматривает строительство аналогичных французскому "Мистралю" вертолетоносцев. "Мы не зависим от Франции в вопросах строительства кораблей подобных "Мистралю", - говорит Бурсук.

Ранее в связи с санкциями, наложенными на Россию из-за конфликта на Украине, французское правительство отложило поставку Москве первого универсального десантного корабля "Мистраль", которая была запланирована на октябрь 2014 года. Президент Франции Франсуа Олланд намерен принять решение о поставке двух универсальных десантных кораблей "Мистраль" в РФ до конца октября.