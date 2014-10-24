Путин о санкциях против РФ: «Американские друзья режут сук, на котором сидят»

Об этом он заявил на заседании клуба "Валдай", передает ТАСС.

"Политически мотивированные санкции лишь усилили тенденции к экономической и финансовой суверенизации, стремление государств или их региональных объединений тем или иным способом застраховаться от рисков внешнего давления", - сказал Путин.

Он также считает, что "санкции вредят всем".

"Американские друзья режут сук, на котором сидят", - заявил Путин.

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Уже в течении нескольких месяцев Запад пытается с помощью санкций заставить Россию изменить свою позицию в украинском кризисе.

Недавно немецкие компании, которые тесно сотрудничают с Россией, обсудили на тайной встрече в резиденции российского премьера в Подмосковье вопрос инвестирования в страну в условиях санкций.