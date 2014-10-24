Путин о санкциях против РФ: «Американские друзья режут сук, на котором сидят»
Президент России Владимир Путин считает, что санкции против России были ошибкой.
Об этом он заявил на заседании клуба "Валдай", передает ТАСС.
"Политически мотивированные санкции лишь усилили тенденции к экономической и финансовой суверенизации, стремление государств или их региональных объединений тем или иным способом застраховаться от рисков внешнего давления", - сказал Путин.
Он также считает, что "санкции вредят всем".
"Американские друзья режут сук, на котором сидят", - заявил Путин.
Читайте такжеМеркель: "Мы не видим возможности вести речь об отмене санкций"
Уже в течении нескольких месяцев Запад пытается с помощью санкций заставить Россию изменить свою позицию в украинском кризисе.
Недавно немецкие компании, которые тесно сотрудничают с Россией, обсудили на тайной встрече в резиденции российского премьера в Подмосковье вопрос инвестирования в страну в условиях санкций.