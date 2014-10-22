Россия рассчитывает, что Запад отменит санкции против нее уже в следующем году
15:00, 22 октября 2014Мир
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Базовый сценарий Центробанка РФ предполагает отмену санкций Запада в середине 2015 года.
REUTERS
Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе форума Московской биржи в Лондоне, сообщает ТАСС.
Вместе с тем, он заявил, что ЦБ будет вынужден серьезно рассматривать вопрос дальнейшего повышения ключевой ставки при "таком развитии, как сейчас".
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В то же время, как на заявил бывший министр финансов Алексей Кудрин в ходе форума, санкции Запада в отношении России сохранятся на ближайшие 1-2 года, но вряд ли будут усиливаться.
"Я думаю, что потребуется 1-2 года для определения статуса юго-восточных территорий Украины. Это будет период продолжения действия санкций," - заявил Кудрин.
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