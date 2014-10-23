Главы крупнейших немецких компаний тайно встретились с Медведевым в его резиденции – СМИ

Консультативный совет по иностранным инвестициям провел в подмосковной резиденции российского премьер-министра Дмитрия Медведева "Горки-9" секретное совещание об инвестициях и санкциях против России. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на немецкое издание Bild.

В течении нескольких месяцев Запад пытается с помощью санкций заставить Россию изменить свою позицию в украинском кризисе. Однако, как пишет издание, многие топ-менеджеры международных, в том числе немецких компаний, продолжают поддерживать тесные отношения с Россией.

Как пишет немецкое издание, на встрече обсуждался вопрос, как иностранные компании смогут продолжить инвестировать в Россию несмотря на санкции Запада, и делать в этой стране бизнес.

Читайте такжеСанкции вынуждают российские "Лукойл" и "Газпром нефть" просить деньги у государства

В секретном совещании совета с немецкой стороны приняли участие главы концерна Metro Олаф Кох, председатель правления Bayer Марейн Деккерс, а также руководители BASF и E.on Курт Бок и Йоханнес Тойссен. Перечисленные компании входят в число 51 мирового концерна, "чей совет очень ценит кремлевское руководство".

В тайном заседании могли принять участие только председатели правления компаний, а не представители фирм. Кроме того, обязательным условием было отсутствие прессы.