Эксперты говорят, что дроны не долгосрочное решение проблемы нехватки артиллерийских снарядов.

Защитники Украины страдают от дефицита снарядов на фронте. Военные пытаются заменить боеприпасы FPV-дронами.

Издание Foreign Policy отмечает, что более двух третей подбитых в последние месяцы танков армии РФ атакованы украинскими FPV-дронами, которые уже используются на всех участках фронта. На данный момент обе стороны имеют необходимые практические навыки.

Старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Роб Ли отметил, что точность FPV-дронов составляет менее 50%. Он указал, что для уничтожения танка может понадобиться с десяток или более FPV-дронов.

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Издание пишет, что ВСУ все больше зависят от дронов, когда Украина все еще ждет от США и других стран Запада военной помощи, в том числе и боеприпасы.

Справка УНИАН. FPV-дроны - это недорогие беспилотники, которые способны нести до пяти, а то и более килограммов взрывчатки. Зачастую их оснащают гранатами или бомбами, которые иногда взрываются в полете. Дроны оснащены дешевыми камерами, и им сложно выходить на цель ночью или в пасмурную погоду, но при этом стоимость такого "камикадзе" составляет около 400 долларов.

Дроны на фронте - последние новости

Военные эксперты предупредили, что российские системы ПВО оказались менее эффективными против небольших дронов ВСУ, которые трудно обнаружить. В феврале украинские FPV-дроны научились обходить РЭБ россиян.

Кроме того, Украина бьет дронами по российским НПЗ. Отмечается, что Москва вряд ли сможет защитить все свои нефтеперерабатывающие заводы от таких ударов.

Аналитики Института изучения войны отметили, что российские оккупанты усиливают защиту для противодействия украинским беспилотникам. Американские аналитики убеждены, что им вряд ли удастся развернуть мобильные огневые группы в достаточном количестве.

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