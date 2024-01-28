Российские системы противовоздушной обороны оказались менее эффективными против небольших дешевых беспилотников ВСУ. Эти "птички" очень эффективны, ведь их трудно обнаружить.
Как сообщил аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Сэмюэль Бендетт в комментарии Business Insider, расхваленная российская противовоздушная оборона не может справиться с примитивными дронами Украины.
"Россия хвасталась тем, что перед войной имеет многоуровневую оборону, датчики радиоэлектронной борьбы, различные ракетные батареи, кинетические батареи, радары, которые могут якобы идентифицировать и препятствовать угрозе", - сказал Бендетт.
"Но большинство этих средств защиты были созданы для идентификации и уничтожения крупных целей, таких как ракеты, вертолеты, самолеты. Многие из них на самом деле не были направлены на идентификацию гораздо меньших БПЛА", - добавил он.
Украинские дроны
За время полномасштабной войны правительство Украины изменило политику для производителей беспилотников, убрав блокеры и создав для них условия. Это дало старт массовому производству. Именно поэтому миллион FPV-дронов за год - это реалистичная цель. Он также призвал украинцев пройти бесплатное обучение и собирать FPV-дроны дома.
По словам министра, сейчас производство развивается, и пока компании набирают обороты, "лично можете двигать Украину к победе, даже в тылу". Он рассказал об одной из соответствующих инициатив - проект "Народный дрон". Это инженерный курс, который научит, как дома собрать 7-дюймовый FPV-дрон.