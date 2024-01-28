По его словам, ПВО России не нацелена на уничтожение маленьких, но мощных целей.

Российские системы противовоздушной обороны оказались менее эффективными против небольших дешевых беспилотников ВСУ. Эти "птички" очень эффективны, ведь их трудно обнаружить.

Как сообщил аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Сэмюэль Бендетт в комментарии Business Insider, расхваленная российская противовоздушная оборона не может справиться с примитивными дронами Украины.

"Россия хвасталась тем, что перед войной имеет многоуровневую оборону, датчики радиоэлектронной борьбы, различные ракетные батареи, кинетические батареи, радары, которые могут якобы идентифицировать и препятствовать угрозе", - сказал Бендетт.

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"Но большинство этих средств защиты были созданы для идентификации и уничтожения крупных целей, таких как ракеты, вертолеты, самолеты. Многие из них на самом деле не были направлены на идентификацию гораздо меньших БПЛА", - добавил он.

Украинские дроны

За время полномасштабной войны правительство Украины изменило политику для производителей беспилотников, убрав блокеры и создав для них условия. Это дало старт массовому производству. Именно поэтому миллион FPV-дронов за год - это реалистичная цель. Он также призвал украинцев пройти бесплатное обучение и собирать FPV-дроны дома.

По словам министра, сейчас производство развивается, и пока компании набирают обороты, "лично можете двигать Украину к победе, даже в тылу". Он рассказал об одной из соответствующих инициатив - проект "Народный дрон". Это инженерный курс, который научит, как дома собрать 7-дюймовый FPV-дрон.

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