Также Киев получит от партнеров 2 млн евро на расследование военных преступлений Российской Федерации.

Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщили министры обороны и иностранных дел этой страны Рубен Брекельманс и Каспаро Вельдкамп в Киеве на совместном брифинге с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, информирует Радио Свобода.

"Мы сегодня обсудили, как эта инициатива будет реализована и ожидаемые сроки доставки этого комплекса в Украину", - рассказал Кулеба.

Он также добавил, что Нидерланды недавно приняли решение о закупке оружия у украинских производителей.

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В свою очередь глава МИД Нидерландов Вельдкамп рассказал, что его страна выделит 2 миллиона евро на проведение криминалистических исследований и идентификации тел.

"Также мы планируем передать Украине криминалистическую лабораторию. Чтобы ближе к линии фронта у вас были судебно-экспертные возможности, для обеспечения справедливости для семей всех украинцев, чьи тела возвращают с фронта", - отметил дипломат.

Он добавил также, что Нидерланды будут помогать в возвращении украинских детей.

Предоставление Украине ЗРК Patriot западными партнерами - последние новости

На днях стало известно, что Германия уже доставила третий Patriot в Украину. Посол Германии в Украине Мартин Егер отметил, что ЗРК усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет.

Ранее сообщалось, что Румыния дарит Украине систему Patriot. При этом страна хочет получить аналогичную систему для защиты собственного неба.

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