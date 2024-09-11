Когда Россия начнет запускать иранские ракеты, украинское ПВО и даже Patriot будут не в силах их сбить.

Украинские силы ПВО столкнутся с трудностями при запуске Россией иранских баллистических ракет, заявил авиаэксперт Константин Криволап. По его словам, их потребуется уничтожать еще на земле.

"Иранские ракеты, когда они полетят, их сбивать будет слишком поздно. Даже Patriot будет очень тяжело сбить такую ​​ракету на такой дальности. Не знаю, возможно ли вообще", - сообщил он в эфире "Киев24".

Он добавил, что в таком случае остается только уничтожать эти ракеты до того момента, как Россия их запустит по Украине — на земле. По его словам, это можно сделать или тогда, когда они производятся на заводе, или во время транспортировки.

"Эти ракеты будут где-то накапливаться и будет производиться их распределение", - отметил Криволап.

Эксперт заявил, что Силы оборони Украины этой ночью неспроста били по Подмосковью. Атака беспилотников была направлена на поражение воинской части 61991и 549-го зенитного ракетного полка, где должны были храниться иранские ракеты Fateh-360.

О результатах удара ВСУ не сообщается, как и о достоверности информации касаемо поставленных целей атаки.

Передача России иранских баллистических ракет

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что были названы типы и количество ракет, которые Иран мог передать РФ. По информации эксперта, оккупанты получили не менее 200 ракет Arman и Ababil.

Кроме того, США уже объявили новые санкции против Ирана. Это сделано в ответ на передачу России баллистических ракет. В результате санкций "пострадали" 10 физлиц, 6 организаций и 5 судов Ирана и РФ.

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