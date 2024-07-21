Он поблагодарил Берлин и Вашингтон за этот шаг.

Обещанный Германией американский зенитный ракетный комплекс Patriot уже прибыл в Украину, усилив ее противовоздушную оборону.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что заслушал доклад командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука по сбиванию беспилотников типа "шахед" и противодействию российским ракетам.

"Сейчас уже мы можем сказать - есть усиление нашей ПВО. Немецкий "Петриот" прибыл в Украину. Я хочу поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг. В небе мы сможем сделать гораздо больше. Конечно, впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита, но тем не менее - больше силы для Украины", - отметил президент. Видео дня

Также о ситуации на фронте доложил Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский. "Главком сам объезжал часть бригад. Ключевой вопрос - это обеспечение наших военных. Чего именно не хватает - по каждому направлению, по всем нашим основным позициям. Распределение снарядов и достаточное количество прежде всего дронов. Очень важно, чтобы на всех основных направлениях чувствовалось, что нам есть чем наносить врагу максимальные потери", - добавил Зеленский.

Сырский на фронте

15 июля в Генеральном штабе сообщили, что Главнокомандующий вместе с начальником Военной службы правопорядка посетят зону ответственности 59-й бригады, чтобы выяснить обстоятельства потерь среди личного состава.

Уже 19 июля Сирский писал, что находится на востоке страны и посетил проведение боевых занятий в подразделениях резерва.

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