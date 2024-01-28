Максимальное время нахождения Trinity Pro в воздухе - 90 минут.

Немецкая технологическая компания Quantum-Systems передает Украине 100 беспилотников Trinity различных моделей. Об этом пишет проект Deaidua.

О поставке этих беспилотных летательных аппаратов объявили еще на саммите Stern Stewart Institute Summit, состоявшемся в сентябре прошлого года. "Компания, которая принимает самое активное участие в оборонительной кампании Украины, фактически дарит эти беспилотники. Quantum-Systems также поставляет сотни БПЛА Vector в Украину по поручению правительства Германии", - отмечается в сообщении.

Украинские операторы дронов прошли обучение работе с этими БПЛА, уже в этом месяце первую партию должны доставить в Украину. Trinity можно использовать для точного картирования повреждений инфраструктуры, зданий, дорог или мостов. При этом в статье отмечается, что Trinity Tactical могут задействовать и на фронте.

Видео дня

Что известно о БПЛА Trinity:

Максимальное время нахождения в воздухе Trinity Pro - 90 минут, размах крыльев - 2.394 м., дальность полета 5-7,5 км, а максимальный взлетный вес - 5,75 кг.

Благодаря модульной системе БПЛА поднимается в воздух в течение нескольких минут и выполняет автоматические задачи по тактическому картографированию и визуализации местности.

За один полет один беспилотник может покрыть площадь в 700 гектаров или линейный коридор длиной 90 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: