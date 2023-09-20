Эффект от использования ATACMS на поле боя напрямую будет зависеть от того, какую же именно модификацию этой ракеты США отправят Украине.

Ракеты "Нептун" Силы обороны Украины смогут использовать для обстрелов Крымского моста, если для других целей США предоставят ракеты ATACMS.

По мнению аналитиков Long War Journal, разнообразие ракетного арсенала Украины позволит применить "Нептуны" для поражения критически важных объектов России.

"Реальные эффекты от возможной передачи для ВСУ ракет ATACMS могут оказаться еще более неожиданными в положительном плане, например может возникнуть возможность высвободить определенное количество модернизированных украинских ракет "Нептун" для ударов по военным объектам на территории РФ или непосредственно по Крымскому мосту", - пишут аналитики Long War Journal.

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Как детализируют авторы портала, реальный эффект от использования ATACMS на поле боя напрямую будет зависеть от того, какую же именно модификацию этой ракеты США отправят Украине.

"ATACMS по сравнению со Storm Shadow и SCALP-EG якобы имеет значительно более высокий уровень живучести, поскольку эти баллистические ракеты запускаются уже из имеющихся в ВСУ мобильных пусковых установок M142 HIMARS и M270", - отметили эксперты.

В то же время, как предполагают авторы публикации, когда ВСУ таки будут иметь полноценную возможность применять ATACMS для ударов по рашистам, это позволит в частности определенным образом "перераспределить" имеющийся в нашем распоряжении ракетный арсенал. Таким образом определенное количество модернизированных ракет "Нептун" для ударов по наземным целям можно будет запустить по Крымскому мосту.

ATACMS для Украины

Украина еще с осени 2022 года призывает Вашингтон наконец разблокировать передачу ВСУ дальнобойных ракет ATACMS.

28 июня 2023 года в Сенате США возможность передачи Украине ATACMS назвали "достаточно высокой".

В то же время, по информации СМИ, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, который начнется 21 сентября, администрация президента США Джо Байдена не планирует объявлять о поставках Украине ракет ATACMS.

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