Украина способна произвести более 10 тысяч ударных дронов средней дальности и более тысячи дронов дальности в более тысячи километров.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подтвердил, что Украина способна произвести более миллиона FPV-дронов в следующем году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга.

"Украина способна произвести более миллиона систем FPV. Более 10 тысяч ударных дронов средней дальности, и более тысячи дронов дальности в более тысячи километров", — заявил Камышин.

Он отметил, что по состоянию на сегодня уже ведется серийное производство, которое способно помогать украинским воинам на фронте.

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Миллион дронов для Вооруженных сил Украины

Как писал УНИАН, 19 декабря президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции озвучил амбициозную цель по производству беспилотников, заявив, что в 2024 году Украина произведет миллион FPV-дронов. При этом он выразил убеждение, что должна быть инфраструктура по управлению дронами.

Позже в Минстратегпроме подтвердили, что украинские заводы готовы производить боеприпасы для дронов. "Боеприпасы для дронов должны производиться в заводских условиях, а не в окопах. И заводы к этому готовы", - подчеркнул тогда Камышин.

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