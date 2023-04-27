Эти польские гаубицы стали целью "номер один" со стороны оккупантов из-за значительной эффективности на фронте.

Вооруженные силы Украины рассказали об особенностях польской самоходной гаубицы (САУ) "Краб", которая стала настоящей мишенью для россиян на фронте из-за своих характеристик.

Об этом говорится в сюжете, который опубликовал СтратКом ВСУ в Telegram. Украинский военный с позывным "Муза" рассказывает, что оккупанты охотятся на "Крабы" с помощью своих дронов "Ланцет".

"Наибольшую опасность для этой САУ "Краб", как и для других средств артиллерийской борьбы, представляют именно "Ланцеты" - рассказал он.

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По его словам, военные пытаются закрыть доступ к САУ специальной сеткой, которая делает невозможным попадание дронов.

Военные отметили, что в среднем залп "Крабов" составляет до 6 выстрелов в минуту - этого обычно достаточно для эффективных ударов по российским танкам. Преимущество польских "щипунов" - сочетание мобильности и маневренности, которые способна показать боевая машина, не теряя мощности выстрелов.

"Если мы говорим о скорости воспламенения боевой позиции, о скорости и точности выполнения боевых задач, о меткости, маневренности, то безусловно - это об этом экземпляре", - говорит "Муза".

ВСУ поразили маневрами на САУ "Краб"

Напомним, что наши военные достаточно талантливо справляется с управлением западной техники, несмотря на то, что до полномасштабной войны с РФ Украина не имела на вооружении большинство моделей современной техники, которой сейчас поддерживают Киев партнеры.

О том, что ВСУ быстро учатся на полигонах не раз говорили западные инструкторы, которые помогали нашим героям, в частности, и познакомиться с польскими САУ "Краб". Это 155-мм самоходная артиллерийская установка, которую Варшава передала ВСУ еще в начале вторжения врага.

Недавно ВСУ показали, как мощно работают на передовой благодаря САУ "Краб".

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