Вооруженные силы Украины рассказали об особенностях польской самоходной гаубицы (САУ) "Краб", которая стала настоящей мишенью для россиян на фронте из-за своих характеристик.
Об этом говорится в сюжете, который опубликовал СтратКом ВСУ в Telegram. Украинский военный с позывным "Муза" рассказывает, что оккупанты охотятся на "Крабы" с помощью своих дронов "Ланцет".
"Наибольшую опасность для этой САУ "Краб", как и для других средств артиллерийской борьбы, представляют именно "Ланцеты" - рассказал он.
По его словам, военные пытаются закрыть доступ к САУ специальной сеткой, которая делает невозможным попадание дронов.
Военные отметили, что в среднем залп "Крабов" составляет до 6 выстрелов в минуту - этого обычно достаточно для эффективных ударов по российским танкам. Преимущество польских "щипунов" - сочетание мобильности и маневренности, которые способна показать боевая машина, не теряя мощности выстрелов.
"Если мы говорим о скорости воспламенения боевой позиции, о скорости и точности выполнения боевых задач, о меткости, маневренности, то безусловно - это об этом экземпляре", - говорит "Муза".
ВСУ поразили маневрами на САУ "Краб"
Напомним, что наши военные достаточно талантливо справляется с управлением западной техники, несмотря на то, что до полномасштабной войны с РФ Украина не имела на вооружении большинство моделей современной техники, которой сейчас поддерживают Киев партнеры.
О том, что ВСУ быстро учатся на полигонах не раз говорили западные инструкторы, которые помогали нашим героям, в частности, и познакомиться с польскими САУ "Краб". Это 155-мм самоходная артиллерийская установка, которую Варшава передала ВСУ еще в начале вторжения врага.
Недавно ВСУ показали, как мощно работают на передовой благодаря САУ "Краб".