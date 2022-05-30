Самоходная артиллерийская установка Krab - одна из самых современных в мире и имеет очень высокие характеристики.

Вооруженные Силы Украины, скорее всего, усиливается очередной мощной 155-мм самоходной артиллерийской установкой Krab, которую передает Варшава. По крайней мере, об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на источник в правительстве.

Более того, уже и проведена учеба сотни украинских артиллеристов. А передается сразу 18 единиц САУ, чего достаточно для формирования трех полноценных батарей.

Возможности САУ Krab

Самоходная артиллерийская установка Krab – современная 155-мм система с длиной ствола в 52 калибра, как и на других современных образцах, таких, как PzH 2000 или CAESAR. И в целом Krab является прекрасным примером, когда оборонно-промышленный комплекс страны приобретает новые компетенции благодаря международному сотрудничеству.

Потому что Варшава сразу сделала ставку на закупку лицензии на производство уже существующей артиллерийской части, которой стала британская башня от САУ AS-90, к которой добавили польскую цифровую систему управления огнем Topaz.

А впоследствии отказались и от идеи поставить британскую башню на собственное шасси, отдав предпочтение лицензионному производству одного из лучших в своем классе – К9 от корейского Samsung. Таким образом, Krab - это британско-корейско-польская САУ, серийное производство которой началось только в 2014 году.

Благодаря такому сочетанию Krab находится, как минимум, на уровне с другими современными САУ. Как по дальности стрельбы, которая составляет до 30 км обычными снарядами и до 40 – активно-реактивными. Так и по точности огня, которая обеспечивается цифровой системой с баллистическим радаром MVRS-700 SCD.

Особенности САУ Krab

Пушка САУ Krab имеет клиновый затвор и полуавтоматизированную зарядку, когда заряжающий должен положить снаряд на лоток, подача и досылания происходит автоматически, а затем рукой необходимо добавить заряд. Это обеспечивает серию из трех выстрелов за 10 секунд, а также стандартный для всех остальных полуавтоматических 155-мм систем долгосрочный темп в один выстрел за 30 секунд.

Krab также имеет очень высокую подвижность и может изменять позицию уже через 30 секунд после выстрела. К тому же шасси К9 отличается высокой надежностью, а гидропневматическая подвеска шасси обеспечивает крайне плавный ход.

В дополнение, мощный 1000-сильный двигатель сочетаются с автоматической трансмиссией Allison X1100, которая известна тем, что устанавливается на танки Abrams.

А что очень важно в реальной эксплуатации - Krab оснащен дополнительной силовой установкой. Это позволяет ему работать без включения основного двигателя, экономя не только топливо, но и ресурс машины.

Следует отметить, что для Варшавы передача сразу 18 САУ – это откровенно сильный поступок, потому что в армии Польши этих артиллерийских систем, по разным источникам, 56-80 единиц. Также эта САУ совсем не дешевая, согласно контракту 2016 года Польша заказала 96 единиц Krab за 1,1 млрд долларов. То есть фактическая цена одной САУ Krab – 11,46 млн долларов.

САУ Krab - характеристики

Калибр : 155 мм

: 155 мм Длина ствола : 52 калибра

: 52 калибра Дальность стрельбы : до 30 км обычным и 40 км активно-реактивным боеприпасом

: до 30 км обычным и 40 км активно-реактивным боеприпасом Боевая масса : 52,1 т

: 52,1 т Максимальная скорость : 60 км/ч

Вас также могут заинтересовать: