Украинские воины быстро овладели западной техникой.

Польские самоходные гаубицы AHS Krab (САУ "Краб") мощно работают на передовой и успешно выполняют задачи на поле боя.

Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Отмечается, что украинские воины быстро освоили западную технику, и имеют опыт, который является ценным для партнеров и производителей вооружения.

"Самоходная артиллерийская установка "Краб" хорошо показала себя и в скорости наведения, и в дальности стрельбы. Мы изучили ресурс и возможности этих машин и предоставляем производителям предложения для их усовершенствования", – подчеркнул военнослужащий ВСУ Владимир.

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Оружие для Украины: последние новости

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук объяснил, почему Украине нужны истребители F-16. По его словам, эти самолеты позволят украинским пилотам господствовать в воздушном пространстве, что сильно ослабит врага и поможет спасти много жизней.

Военный эксперт Валерий Рябых считает, что для создания "воздушного щита" Украине нужны около 168 таких самолетов. Западная авиация необходима для завершения создания системы ПВО.

В то же время на боевом дежурстве в Украине уже находятся ЗРК Avenger. Они защищают воздушное пространство на севере нашей страны.

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