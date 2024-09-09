Ручная оборонительная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника.

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках оборонительную осколочную гранату - аналог советской Ф-1.

Как сообщила пресс-служба ведомства, боеприпас украинского производства соответствует характеристикам средств ближнего боя современного образца. Ранее у нас не было производства такого типа гранат.

"Ручная оборонительная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника. Вследствие мощного действия применять ее необходимо только из укрытия", - говорится в сообщении.

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Также Минобороны кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия, аналог советской РГД-5. Ее серийное производство уже налажено украинским производителем.

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Как сообщал УНИАН, ранее МО кодифицировало и допустило к поставке в Вооруженных силах отечественный бронетранспортер "Хорунжий", который является результатом глубокой модернизации советского БТР-60.

Корпус украинского бронетранспортера изготовлен из высококачественной финской стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы. Также корпус защищен по периметру от пуль калибра 7.62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров.

"Хорунжий" значительно мощнее БТР-60, поскольку вместо двух 90-сильных бензиновых двигателей в передней части корпуса нового украинского БТР установлен дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил. Он разгоняет боевую машину до скорости более 80 км/ч, а вместимость топливных баков обеспечивает запас хода более чем в полтысячи километров.

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