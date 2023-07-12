Риши Сунак считает, что поддержка продвижения Украины на пути к членству в НАТО станет сигналом для Путина.

Британское правительство предоставит Украине пакет поддержки в размере 64,7 миллиона долларов. Средства предназначены для ремонта оборудования и создания военного реабилитационного центра.

Издание Reuters пишет, что в рамках нового транша поддержки, который будет обсуждаться на саммите НАТО, Великобритания и члены G7 предоставят тысячи дополнительных боеприпасов для Challenger 2 и более 70 боевых и транспортных машин. Программы будут финансироваться за счет Комплексного пакета помощи НАТО для Украины и поддерживаться специалистами по реабилитации со всего Североатлантического союза.

Ожидается, что совместная декларация будет подписана всеми членами G7. В декларации укажут, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы положить конец войне.

Видео дня

"Поддержка продвижения Украины на пути к членству в НАТО в сочетании с официальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и подавляющей поддержкой членов НАТО послужит сильным сигналом президенту Путину и вернет мир в Европу", — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Военная помощь на саммите НАТО - последние новости

Германия объявит о новых пакетах помощи для Украины во время будущего саммита НАТО в Вильнюсе. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Берлин будет обеспечивать оружием Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: