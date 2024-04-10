Он убежден, что Украина может победить в этой войне, но "не дефицитами добывается победа".

Украина не просит слишком много - нам нужны системы ПВО и боевые самолеты, которые могут защитить наши города от российского террора. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Дельфийском экономическом форуме через видеовключение.

"Несколько десятков систем и достаточное количество современных истребителей - и вообще не будет проблемы российской авиации и бомб. Нам нужна артиллерия, чтобы отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь на оккупированную Россией землю", - подчеркнул он.

При этом президент добавил, что также нужно такое давление на Россию, которое не даст Путину возможности увеличивать его военный потенциал: увеличение санкций, конфискация путинских активов и ноль толерантности к российской дезинформации.

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"Это все абсолютно реалистично. И зависит только от политической воли наших партнеров. Путин может заполнять своей агрессией лишь дефицит решений мира. Дефицит, который слишком затягивается", - подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что Украина может победить в этой войне, но "не дефицитами приобретается победа".

Президент напомнил о постоянных обстрелах Россией Украины, в частности, Одессы и Харькова.

"Мы должны увидеть вместе нашу победу над российским террором. Путин должен проиграть свою ставку", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, ставка на террор это "последняя эффективная ставка Путина в этой войне" и надежда у него на возможность производить и покупать у сообщников артиллерию, что позволит наступать на фронте, пока западные друзья Украины тормозят с поставками. Зеленский отметил, что Украина показала, что умеет бороться и надеется на поддержку партнеров.

Зеленский о намерениях Путина - детали

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BILD отметил, что российский диктатор Владимир Путин стремится захватить всю Украину. И недостаточное количество систем ПВО в нашей стране его только подстрекает.

При этом добавил, что Путин "ведет себя как животное": если не сможешь защититься, то он уничтожит еще больше. Зеленский подчеркнул, что у Путина желание завладеть целой Украиной.

Зеленский признал, что без поддержки со стороны США Украине будет трудно не только победить, а даже устоять. И тогда Путин все уничтожит, "убьет очень много людей" и будет много крови, жертв, много потерь - сотни тысяч.

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