Отмечается, что этот радиолокационный комплекс может обнаруживать вражеские цели на расстоянии до 600 км.

В Министерстве обороны Украины показали радиолокационный комплекс "Минерал-У" для обнаружения надводных вражеских целей. Ведомство опубликовало фото и информацию в Telegram.

Отмечается, что "Минерал-У" - это украинский мобильный многофункциональный радиолокационный комплекс, предназначенный для обнаружения и классификации надводных объектов на расстоянии до 600 километров.

"РЛС обеспечивает данными для поражения целей средства БРПК "Нептун". Работы над первыми образцами на платформе Tatra 8х8 завершили в 2021 году. В том же году комплекс успешно прошел заводские испытания", - говорится в сообщении.

Производство оружия в Украине - что сообщалось

Недавно издание The New York Times сообщило, что Украина стремится обеспечить себя собственным оружием для войны с Россией, но на это нужно время, которого может не быть. Через два года после широкомасштабного вторжения увеличение объемов производства оружия в Украине сигнализирует о потенциальном буме.

Когда РФ вторглась в Украину два года назад, в арсенале украинских вооруженных сил была лишь одна артиллерийская пушка "Богдана". Теперь вооруженная промышленность Украины ежемесячно производит восемь САУ "Богдана".

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