Объявлена масштабная воздушная тревога.

В ночь на четверг, 11 апреля, российские оккупационные войска подняли в небо стратегическую авиацию. Были зафиксированы маневры в районе пусовых рубежей, вероятны пуски ракет с самолетов Ту-95МС.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Во многих регионах была объявлена воздушная тревога.

"Стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили маневр в районе пусковых рубежей. Вероятны пуски крылатых ракет. Если пуски реальны, расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 04:15-04:30. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - заявили войска.

Видео дня

Новость обновляется...

Напомним, что около 01:10 в Воздушных силах сообщили, что был зафиксирован взлет примерно 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ). Они летели в направлении пусковых рубежей.

Кроме того, уже несколько часов продолжается атака ударными беспилотниками типа Shahed-136.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Вечером 10 апреля российские оккупанты ударили по Одесской области баллистикой. В результате вражеской атаки погибли 4 человека, в том числе один ребенок – 10-летняя девочка.

Также известно о 14 раненых. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что четверо людей находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь, пятеро – в состоянии средней тяжести и еще пять человек имеют легкие ранения.

Кроме того, захватчики ударили по Харьковской области. В результате вражеского обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка. Впоследствии стало известно о еще двух жертвах – погибли женщины 43 и 59 лет. Также есть пострадавшие – это парень 16 лет и женщина 34 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: