У армии Северной Кореи есть около 12 тысяч крупнокалиберных артиллерийских и ракетных систем, говорит Катков.

Северная Корея поставляет России не только свои крупнокалиберные САУ "Коксан". Речь идет и о снарядах разных калибров, сообщил главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков.

"Северокорейская армия – это 1,3 млн [военных] с, если я не ошибаюсь, 12 тысячами крупнокалиберных артиллерийских и ракетных систем. Из них именно артиллерийских крупнокалиберных – в калибрах, которые поставляются непосредственно в РФ, их тысячи", – акцентировал он в эфире "Киев24".

Эксперт отметил, что КНДР поставляла в Россию не только САУ "Коксан" калибра 170 мм. Они поставляют также 122 и 152 мм боеприпасы.

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"И там таких систем тысячи, и на такую тысячу систем необходимо соответствующее количество снарядов. Я не встречал ни один действительно авторитетный источник, который бы говорил, что они не смогут поставлять боеприпасы. [...] КНДР точно может обеспечить кучу боеприпасов. Да, они будут несвежие, со складов. Нам неизвестны производственные мощности КНДР в отношении боеприпасов, но они их расширяют", – добавил Катков.

Сотрудничество КНДР и России

Как известно, несколько месяцев назад КНДР отправила тысячи своих военных на помощь военным усилиям РФ. Эти подразделения уже применяются на территории Курской области РФ, и среди северокорейского контингента есть потери.

Кроме того, Пхеньян месяцами поставляет России боеприпасы для обстрелов позиций Сил обороны и украинских городов. В начале 2024 года оккупанты ударили северокорейским аналогом "Искандера" по Харькову.

С тех пор такие ракеты запускались и по другим украинским городам. В ноябре стало известно, что КНДР отправила России свои самые большие гаубицы для войны – 170-миллиметровые самоходные гаубицы M1989 Koksan. Это оружие использует уникальный калибр снаряда, и производит его только Северная Корея.

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