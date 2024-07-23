В случае полноценного конфликта с Китаем, это точно выйдет американцам боком.

Война в Украине становится все более высокотехнологичной, и она уже обнаружила ахиллесову пяту в оборонных возможностях США. Слабым местом оказалась зависимость многих американских вооружений от спутниковой навигации по технологии GPS L1. Об этом в авторской статье для издания Breaking Defense написал директор технологического стартапа ONENAV в области спутниковой связи Стив Пойзнер.

Он отметил, что глубоко интегрированная в американскую систему вооружений технология GPS L1 оказалась уязвимой для глушения на поле боя в Украине. Россияне успешно глушат переданное украинцам американское оружие, завязанное на использование этой технологии, что ощутимо снижает боевые возможности ВСУ.

Это вмешательство не ограничивается полем боя. Россию также обвиняют во вмешательстве в работу систем GPS гражданских самолетов по всей Восточной Европе, о чем свидетельствует более чем 40 000 рейсов, которые имели проблемы с навигацией в течение шестимесячного периода. Помехи GPS также происходят в других зонах конфликтов на Ближнем Востоке и вокруг них.

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В этом контексте экспертов беспокоит вопрос устойчивости GPS в случае потенциальной эскалации Китаем конфликта вокруг Тайваня. В последние годы Китай усилил свою военную деятельность вокруг острова, а его военные корабли уже обвиняли во вмешательстве в работу систем GPS гражданских самолетов в регионе.

"Помехи GPS уже используются как оружие в сегодняшних войнах, и мы должны быть готовы к тому, что они будут использованы в конфликтах завтрашнего дня. Распространенность GPS-глушения частично объясняется зависимостью Америки от устаревшей технологии GPS, которую наши противники могут легко взломать", - пишет Стив Пойзнер и отмечает, что технология GPS L1 была создана более полувека назад.

Технологический предприниматель отмечает, что новейшие поколения спутниковых сигналов L5-диапазона чище, качественнее и транслируются с большей мощностью, используя большую пропускную способность. Это повышает их устойчивость к помехам. Однако диапазон L5 довольно ограниченно используется в современных технологических устройствах, включая те, что используются на поле боя, говорит эксперт.

По словам Пойзнера, американские военные используют собственный специальный сигнал GPS, известный как M Code, который немного надежнее, однако многие союзники США не имеют доступа к этим сигналам. То же самое касается многих военных подрядчиков, на которых возложены ключевые вспомогательные задачи, такие как логистика. Все они вынуждены полагаться на гражданскую версию GPS, крайне уязвимую для глушения.

Высокотехнологичное оружие США потеряло эффективность в Украине

Как писал УНИАН, после резкого падения эффективности некоторых образцов высокоточного оружия, предоставленного США, ВСУ прекратили использование определенных типов западного вооружения. Как говорят украинские военные, уязвимыми для помех являются снаряды, в которых наведение на цель осуществляется с помощью спутниковой системы глобального позиционирования - GPS.

Эти высокоточные виды оружия хорошо себя показывали в начале войны, но со временем россияне нашли им противодействие. Теперь некоторые виды оружия, которые ранее считались мощными инструментами, больше не дают преимущества. В частности резко потеряли свою эффективность артиллерийские снаряды Excalibur, бомбы JDAM и GLSDB и даже реактивные снаряды к HIMARS и M270

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