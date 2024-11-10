Украине также удалось увеличить дальность применения ракет "Нептун" до 500 километров.

Ракетная программа Украины сейчас выражена в двух моделях, рассказал в эфире "Радио NV" военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Украинские ракетные системы выражены сейчас в двух моделях. Первая - это "Нептун", о которой много известно. В прошлом это была исключительно противокорабельная ракета, но ее переделали на "поверхность-поверхность", увеличили ее дальность. Сейчас точно можно сказать, что она под 500 километров летает. Баллистическая ракета, которая у нас есть - о ней очень мало известно. Однако наиболее вероятно, что это развитие программы "Гром", - сказал Нарожный.

В то же время эксперт отметил, что в Украине есть большой рынок разработчиков БПЛА. Он пояснил, что ключевое отличие ракеты от дрона заключается в разнице между двигателями. Однако Украина уже начала ставить реактивные дроны на БПЛА. Поэтому, по мнению эксперта, в ближайшее время Украина может начать производить и собственные крылатые ракеты.

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"Принципиальная разница между такой "Паляницей" и крылатой ракетой "Нептун" - это пусковая установка, которая разгоняет ракету на высокую скорость за счет стартового двигателя. И я более чем уверен, что наши производители дронов стоят в нескольких шагах от перехода с этих реактивных дронов-ракет, к ракетам. Поэтому я уверен, что в ближайшее время мы увидим какую-то частную крылатую ракету, которая произведена не государственным предприятием", - добавил Нарожный.

Украинский ВПК: другие важные новости

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось произвести 100 ракет собственного производства. По его словам, сейчас более 800 компаний работают над производством оружия для украинской армии.

По данным Defense Express, сейчас Украина способна производить около 10 ракет в месяц. В то же время они добавили, что Украина могла значительно нарастить производство собственных ракет и в течение октября-ноября выйти на 15-20 единиц ежемесячно.

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