В конце года темпы производства ракет в нашей стране могли "подскочить", считают журналисты.

Производство ракет в Украине возросло и в этом году, по официальным сведениям, пересекло отметку в 100 единиц. Осторожно можно предположить, что большинство единиц ракетного вооружения было выпущено в 2024 году, а это позволяет осторожно заявлять, что темпы производства составляли от 10 штук в месяц.

Такой информацией поделились в Defense Express. По сведениям издания, возможно, в начале года в нашем государстве производили несколько ракет, а к октябрю-ноябрю темпы производства возросли до 15-20 единиц.

Журналисты подчеркнули, что пока показатели производства ракет в Украине недостаточны для того, чтобы сравнивать их с результатами, которые имеет Россия. "...но стоит все же отметить проведение работ в этом направлении", - говорится в материале.

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Издание добавило, что пока официально украинская сторона не сообщала, какие именно ракеты производят в нашей стране:

"...но здесь варианты вполне очевидны. Прежде всего - это крылатая ракета "Нептун" в наземном варианте".

Новости Украины о производстве ракет - что сообщалось

Вечером 9 ноября президент Владимир Зеленский рассказал, что в нашей стране в этом году пересечена отметка производства первых 100 единиц ракетного вооружения. Украинский лидер добавил, что сейчас над производством оружия для Сил обороны Украины работают более 800 компаний.

В конце июля 2024-го руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко говорил, что РФ ежемесячно производит до 90 ракет, в том числе 20 баллистических.

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