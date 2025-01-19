Любая сторона, которая первой разработает решение против таких дронов, получит явное преимущество на поле боя.

В продолжающейся войне между Россией и Украиной инновации в технологиях беспилотников и противодронов стали определяющей чертой поля боя. Поскольку многие системы борьбы с дронами работают путем глушения радиосигналов, управляющих дронами, Россия и Украина все чаще используют "защищенные от помех" дроны, которые управляются через легкие оптоволоконные кабели. Об этом пишет военный обозреватель Forbes Викрам Миттал.

По его словам, легкий кабель, который наматывается на катушку, установленную на дроне, разматывается во время полета дрона, позволяя оператору поддерживать связь даже при наличии помех. Впрочем, несмотря на это, в игре в кошки-мышки технологий дронов и противодронов даже эти дроны имеют уязвимые места, которыми вскоре воспользуются обе страны. И хотя эти дроны, управляемые оптоволокном, невозможно обнаружить по их радиосигнатуре, существуют другие методы их обнаружения.

"Украинская технологическая компания Kara Dag предложила использовать акустические и визуальные сигнатуры в сочетании с передовыми методами обработки для обнаружения этих привязанных дронов. После обнаружения украинцы могут противодействовать беспилотнику с помощью ряда кинетических методов", - говорится в статье.

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Между тем правительство России запрашивает информацию от оборонного сообщества о том, как обнаружить и потенциально уничтожить эти беспилотники. Многие их предложения так же сосредоточены на акустическом и визуальном обнаружении этих дронов.

"Акустическое обнаружение беспилотных летательных аппаратов - это хорошо известная техника, основанная на массиве микрофонов для идентификации характерного шума, который производят лопасти и двигатели винта дронов. Оптоволоконные дроны громче подобных непривязанных дронов, потому что их пропеллеры должны генерировать большую тягу, чтобы поддерживать дополнительную полезную нагрузку кабельной катушки", - объясняет эксперт.

Впрочем, основным недостатком этого подхода традиционно является диапазон. Уровень шума ослабевает с расстоянием, и большинству микрофонов трудно отличить шум дрона от окружающих звуков на расстоянии более 100 метров. Чтобы устранить это ограничение, обычно используются массивы направленных микрофонов:

"Эти массивы фокусируются на определенных участках неба, значительно уменьшая помехи от окружающего шума. Охватывая небо, они могут увеличить вероятность обнаружения акустического присутствия дрона".

Автор утверждает, что визуальное обнаружение дронов так же хорошо налажено, но также имеет свои проблемы. Так, маленькие дроны часто выглядят как крошечные пятнышки на фоне неба, поэтому их трудно отличить от самолетов или птиц. Кроме того, привязанные дроны обычно летают ближе к земле, что ограничивает линию видимости, необходимую для визуального обнаружения.

Эксперт отмечает, что как акустические, так и визуальные методы обнаружения должны идентифицировать очень маленькие сигналы внутри большого количества шума. В то же время прогресс в технике обработки, включая искусственный интеллект, может упростить эту задачу. Кроме того, когда оба метода обнаружения сочетаются, они усиливают друг друга, увеличивая вероятность обнаружения дрона.

"Несмотря на эти потенциальные методы противодействия беспилотникам, управляемым оптоволокном, такие системы пока недоступны. В результате любая сторона, которая первой разработает решение против беспилотников, получит явное преимущество на поле боя. В то время как Россия обладает опытом в технологиях беспилотников, Украина обладает способностью быстро внедрять инновации и новые решения. Как только одна сторона реализует решение, другая, вероятно, быстро примет свое, и война беспилотников продолжит развиваться", - прогнозирует автор.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские дроны "Винчестер" сменили тактику и теперь охотятся на солдат РФ. По данным Forbes, ценность беспилотника с ружьем от первого лица в том, что он может атаковать не один раз.

Ранее Министерство обороны Украины провело демонстрационный показ FPV-дронов на оптоволокне. Украинские производители показали более 10 моделей различных дронов. Некоторые из них способны нести до 3 килограммов нагрузки.

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