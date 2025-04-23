В войне в Украине впервые со времен Первой мировой войны беспилотники обогнали артиллерию по количеству жертв на поле боя.

Украина отправила инструкторов по беспилотным летательным аппаратам в Великобританию для обучения британских военных, пишет The Times.

"Украина тайно отправила в Британию своих инструкторов по беспилотникам, чтобы обучить британских военных новейшей тактике применения российских беспилотников на поле боя и помочь им лучше подготовиться к конфликту", - говорится в статье.

Как сообщает издание, в рамках операции "Интерфлекс" по обучению украинских войск в Британии, инструкторы делятся полученными навыками с британскими войсками, а также интегрируют навыки использования дронов в базовую подготовку украинцев.

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Как подчеркнул министр по делам ветеранов Британии Эл Карнс, на протяжении войны в Украине характер военных действий значительно эволюционировал, и впервые со времен Первой мировой войны система оружия, отличная от артиллерии, - беспилотники - привела к большему числу жертв на поле боя.

"Уроки войны в Украине применимы уже сейчас и имеют огромное значение для любого театра военных действий", - отметил он.

По мнению Карнса, все британские войска должны пройти обучение по вопросам применения беспилотников на суше, на море и в воздухе так же, как ранее солдаты проходили обучение по артиллерии перед Первой мировой войной. Также Британия должна быть готова к развертыванию вооруженных беспилотников, способных поражать цели без участия человека.

При этом министр обороны Британии Джон Хили, комментируя ситуацию в войне в Украине заявил, что российский лидер Владимир Путин "играет на время" и российские военные продолжают оказывать давление на Украину по целому ряду направлений.

"Мы ожидаем, что будет захвачено еще больше территорий, и по Украине будет выпущено еще больше российских ракет", - добавил Хили.

Война дронов

Ранее СМИ сообщали, что Британия запускает новый проект дальнего разведывательного БПЛА на замену существующему Watchkeeper WK450, который оказался астрономически дорогим и фактически непригодным к использованию.

Также Forbes писал, что Украина наращивает использование наземных роботизированных систем для компенсации постоянного дефицита пехотинцев. В частности, в марте украинские чиновники объявили о планах поставить на фронт 15 000 наземных роботов в 2025 году.

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