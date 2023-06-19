Смонтированные на базе "Хамви" ЗРК особенно эффективны в борьбе с "Шахедами".

Американские ЗРК Avenger уже поступили на вооружение ВСУ и даже сбили свои первые воздушные цели. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Avenger (дословно "Мститель") – американский самоходный зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия, смонтированный на базе броневика "Хамви". Представляет собой ракетную установку, способную за раз выпускать до 8 зенитных ракет Stinger. Также установка вооружена пулеметом калибра 12,7 мм.

Как отметили в Сухопутных силах, Avenger предназначен для обеспечения мобильной противовоздушной обороны малой дальности. Комплекс способен сбивать крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты в радиусе до 6 км.

"Данные комплексы уже доказали свою эффективность в сбитии "Шахедов" и российских ракет", – говорится в сообщении.

Поставки ЗРК Avenger Украине – что известно

Украина просила установки Avenger с осени прошлого года, когда остро встал вопрос борьбы с российскими дронами-камикадзе типа "Шахед". Тогда некоторые эксперты уверяли, что США не станут поставлять эти ЗРК ввиду их якобы небольшого числа у самих американцев.

Однако уже в ноябре США таки анонсировали поставки Avenger Украине. В апреле украинские официальные лица впервые подтвердили, что эти установки действительно используются украинской армией.

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