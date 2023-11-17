Эти аппараты позволят, в частности, обнаруживать подводные объекты.

Военно-морские силы ВС Украины получили от Дании автономные гидрографические комплексы в рамках международной технической помощи. Они, в частности, пригодятся для обнаружении подводных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ. Начальник гидрографической службы ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Роман Гончаренко рассказал, что эти комплексы оборудованы многолучевым эхолотом. Он предназначен для съемки рельефа дна с целью ситуационной осведомленности о подводном пространстве.

"Главная задача многолучевого эхолота – собирать точные данные о морском дне и морской среде. Затем их можно обрабатывать и использовать для создания и обновления морских карт и планшетов для поддержки безопасной навигации в этом районе. Полученная батиметрическая информация позволяет узнать глубины дна с плотностью через каждый сантиметр. Соответственно, мы можем знать имеющиеся подводные препятствия, выбрать правильные места стоянки наших плавсредств, варианты прохода, маршруты переходов судов, – пояснил он.

По его словам, прежде всего такие комплексы используются в акваториях портов и закрытых водных акваториях. Многолучевой эхолот позволяет получить информацию от 1024 лучей. С его помощью военные моряки могут получить детализированный рельеф дна.

"Этот безэкипажный надводный комплекс производства Maritime Robotics (Норвегии), специальное оборудование комплекса, в частности многолучевой эхолот SeaBat T51, производства компании Teledyne Marine (Дания), которая является одним из ведущих производителей гидролокаторов и эхолотов различных типов, а также навигационного оборудования. Он значительно усилит способности в изучении морского дна, что иногда имеет решающее значение для безопасности мореплавания и защиты окружающей среды", – добавил Гончаренко.

Отмечается, что многолучевой эхолот SeaBat T51-R создан на основе известного SeaBat T50, но с четырехкратным разрешением. Технология 800 кГц позволяет производить съемку с высочайшим уровнем детализации, сохраняя при этом удивительную эффективность съемки с широкой полосой охвата. Также он имеет гибкий нижний частотный диапазон 350-430 кГц.

"Автономное управление сонаром с искусственным интеллектом специально создано для SeaBat T51 – это уникальная инновация SeaBat обеспечивает надежные данные и работу гидролокатора без помощи рук, что позволяет повысить эффективность съемки при меньшей нагрузке на оператора. Эхолот предоставляет беспрецедентную информацию о топографии морского дна и таким образом выводит получение батиметрических данных на совершенно новый уровень", – отметили в ВМС ВСУ.

Помощь для Украины

14 ноября Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли 10 танков Leopard 1A5, 14 автомобилей Bandvagn 206, танк Winsent 1 для разминирования, беспилотники VECTOR, грузовики Zetros и MAN TGS, а также другое оборудование.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил свое убеждение в том, что США продолжат поддерживать Украину. Такое заявление прозвучало на фоне дебатов по этому вопросу, которые происходят в Конгрессе США. Также Столтенберг заявил, что оказание помощи Украине – в интересах национальной безопасности всех союзников по Альянсу, в том числе и Соединенных Штатов Америки.

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