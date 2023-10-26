В Офисе президента Украины детализировали, что вошло в эти пакеты.

Украина получила новые пакеты оборонной помощи от США на $150 млн. и Дании на около $500 млн. О новых пакетах военной поддержки Украины информировал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его данным, Соединенные Штаты предоставляют в рамках этого пакета:

боеприпасы для систем ПВО NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

ракеты ПВО AIM-9M;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

системы Javelin;

более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;

приборы ночного видения;

активные бронеплиты для танков Абрамс и прочее.

Он сообщил, что пакет помощи от Дании на около $500 млн. включает боеприпасы, БМП-2, танки Т-72ЕА и другое вооружение. Ермак поблагодарил союзников Украины.

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Военная помощь Украине - крайние новости

Ранее, 12 октября, на сайте Министерства обороны Дании было обнародовано сообщение, что в ближайшие месяцы Дания и Чехия поставят ВСУ большой пакет помощи, в который войдут 50 боевых машин пехоты и танков, средства РЭБ и другие виды вооружений.

Вчера Голос Америки со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что США в ближайшее время объявят о выделении нового пакета помощи Украине. Отмечалось при этом, что неделю назад Украина применила новейшее оружие из Соединенных Штатов, чтобы нанести удары по российским военным целям на оккупированных территориях Восточной Украины.

Этот пакет может стать 49-м случаем использования президентских полномочий по перенаправлению оружия из запасов США для украинской армии.

На днях стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли установки GEPARD и дроны.

Также Австралия отправила в Украину новый пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов австралийских долларов ($12,8 миллионов), в которое вошли оборудование для разминирования и для борьбы с дронами.

Украина уже в январе получит новые ракеты - с дальностью поражения 300 км, сообщила журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе со ссылкой на высокопоставленный источник в Генштабе ВСУ.

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