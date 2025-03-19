Также в Белом доме заверили, что обмен военной разведкой для защиты Украины будет продолжаться.

Президент США Дональд Трамп поможет Украине закупить больше систем противовоздушной обороны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт через несколько часов после телефонного разговора между американским лидером и украинским президентом Владимиром Зеленским, цитирует Le Monde.

"Президент Зеленский попросил о системах противовоздушной обороны [...] и президент Трамп согласился работать с ним, чтобы увидеть, что доступно, в частности в Европе", - подчеркнула она и добавила, что "обмен военной разведкой для защиты Украины" будет продолжен.

В Le Monde отметили, что согласно заявлению Левитт и словам, которые подготовили госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майкл Уолтц, Трамп и Зеленский "провели фантастический телефонный разговор", во время которого украинский лидер поблагодарил президента США "за американскую поддержку и, в частности, за ракеты Javelin".

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В заявлении пресс-секретаря также говорится о том, что президенты двух стран продолжат работать вместе, "чтобы положить реальный конец войне", и верят, что "мир возможен".

Также во время разговора политики обсудили и вопросы энергетики.

"Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы быть очень полезными в эксплуатации этих электростанций благодаря своему опыту. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и лучшей поддержкой для энергетической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, они вспомнили и о недавнем освобождении украинских пленных из российского плена.

"Дональд Трамп спросил Владимира Зеленского о детях, пропавших без вести из Украины с начала войны, включая тех, кто был похищен, и президент Трамп пообещал работать с обеими сторонами, чтобы обеспечить возвращение этих детей домой", - добавили в заявлении.

В сообщении подытожили, что президенты Украины и США согласились, что "все стороны должны продолжать работать, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня".

Разговор Зеленского и Трампа - что известно

Как писал УНИАН, сегодня, 19 марта, между президентами Украины и США состоялся телефонный разговор. Украинский лидер Владимир Зеленский подробно рассказал об "откровенном" разговоре с Дональдом Трампом.

"Мы согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе, чтобы добиться реального прекращения войны и прочного мира. Мы считаем, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году", - отметил он.

В то же время в Белом доме отметили, что Дональд Трамп настроен навсегда завершить войну в Украине. Согласно заявлению ведомства, Зеленский поблагодарил Трампа за его усилия по организации обмена пленными, вспомнив об успешном обмене, который состоялся сегодня.

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