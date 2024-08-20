Мэр Киева Виталий Кличко передал 72 ОМБр на Покровское направление партию дронов и систему РЭБ, которые были приобретены за внебюджетные средства. Об этом он сообщил в Telegram.

"Передал сегодня бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая сражается на Покровском направлении, крайне необходимое оборудование. На фронт отправились 100 FPV-дронов 10-дюймовых и система РЭБ. Передали мы их защитникам в качестве благотворительной помощи (приобрели не за бюджетные средства)", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что Покровск сегодня - самое горячее направление фронта.

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"Бойцы держатся под постоянными бешеными атаками врага. И нуждаются в помощи. Ищем любые возможности, чтобы поддерживать их и помогать", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко в конце июля посетил защитников Донбасса и Харьковщины. Передал всего почти 500 дронов различных видов и системы РЭБ, которые были приобретены за средства общины Киева и в качестве благотворительной помощи.