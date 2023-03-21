Недавнее испытание украинских пилотов в США показало, что летчиков ВСУ можно обучить менее чем за шесть месяцев.

Пилоты ВСУ "выжимают максимум" из флота советских самолетов, потому Украине нужны новые боевые самолеты, рассказал начальник авиации Командования Воздушных Сил ВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов.

Украина нуждается в самолетах, которые способны выполнять более широкий круг задач, чем старая имеющаяся у ВСУ техника.

"На данный момент мы не говорим о конкретном типе, а скорее ориентируемся на технические характеристики. Мы рассматриваем самолеты, которые могут использовать те же боеприпасы и иметь такие же характеристики, как, например, F-16", - сказал Голубцов.

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Он добавил, что Украина имеет возможность хранить и защищать свои самолеты.

По словам Голубцова, недавнее испытание украинских пилотов в США показало, что летчиков можно обучить менее чем за шесть месяцев.

Истребители для Украины – что известно

Продолжаются дискуссии по поводу передачи Украине новых истребителей. На Западе доминирует мнение, что это вопрос "долгострочной перспективы". Однако все громче звучат голоса тех, кто уверен, что без воздушного превосходства Украине будет трудно выиграть войну.

Вместе с тем Польша и Словакия предоставят Украине модернизированные МиГ-29, с которыми украинские пилоты уже хорошо знакомы.

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