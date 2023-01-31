Указанные радары имеют диапазон и радиус обнаружения вражеских объектов - примерно 250 километров.

Украинские военные получат в свое распоряжение радары ПВО GM 200, которые для них закупит Франция.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона рассказал, что эти радары имеют определенный диапазон и радиус обнаружения вражеских объектов - примерно 250 километров.

По его словам, это поможет украинским защитникам быстрее выявлять воздушные вражеские цели и своевременно оповещать ПВО.

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"Радио-технические войска это глаза Воздушных сил, поэтому любое усиление западными радарами поможет нам лучше видеть воздушные силы и лучше их выявлять, не только на нашей, но и на вражеской территории", - пояснил Игнат.

Война в Украине: помощь Франции

На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, поручивший военному министерству изучить вопрос поставки танков Leclerc Украине.

Ранее Париж пообещал также передать Украине колесные бронемашины AMX-10 RC и очередную партию самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR.

На днях стало известно, что Франция и Австралия договорились о совместном сотрудничестве в производстве и поставке 155-мм снарядов для Украины в рамках поддержки партнеров в противодействии российской агрессии.

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