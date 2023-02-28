Стоимость заказа оценивается в 212 миллионов долларов.

Украина получит от Германии две системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex. Немецкая компания Rheinmetall изготовила их специально для Украины.

Издание The Wall Street Journal цитирует генерального директора концерна Rheinmetall AG Армина Паппергера, который заявил, что системы встанут на вооружении украинской армии уже в течение года.

При этом он указал, что Skynex заказали немецкие власти. Их стоимость составляет 212 миллионов долларов. Кроме того, Паппергер отметил, что Германия могла б самостоятельно использовать эти системы для своей защиты.

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Система ПВО Skynex - что известно

Системы Skynex используются для противовоздушной обороны ближнего действия. Она способна сбивать беспилотники и крылатые ракеты. Одним из преимуществ этой системы ПВО - достаточно дешевые боеприпасы.

Военная помощь от Германии - что известно

5 января 2023 года стало известно, что Германия передала Украине пакет помощи с ракетными системами, беспилотниками и защитой от дронов.

Позже Берлин одобрил передачу 14 танков Leopard 2, после чего их число увеличили до 18. Уже в феврале ВСУ получили от Германии еще две зенитные установки Gepard и 6 тысяч боеприпасов к ним.

27 февраля Берлин сообщил о передаче для ВСУ еще одного пакета помощи с мостоукладчиками Biber, аптечками, грузовиками Zetros и зимними маскировочными сетками.

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